Covid-19, Immuni potrebbe diventare obbligatoria per chi decide di prendere i mezzi pubblici: il governo ci pensa.

Il Covid-19 ha cambiato per sempre la nostra vita e per questo è sempre più difficile pensare ad una realtà senza. Purtroppo poi la nazione si trova nel mezzo di un’ondata di contagi di ritorno e per questo con un DPCM il Governo ha aumentato la stretta sulla popolazione. La sicurezza è aumentata e questo ovviamente significa anche ridurre le libertà individuali, per continuare a mantenere il distanziamento sociale e soprattutto per evitare che il numero di contagi possa crescere. In questo momento delicatissimo, infatti, non solo la Lombardia, è in pericolo, ma anche altre regioni come la Campania, il Lazio ecc. Proprio per questo si starebbe pensando ad una misura importante per aumentare i controlli sul Covid-19: rendere necessario avere l’app Immuni per potere accedere ai trasporti pubblici.

Covid-19, Immuni potrebbe diventare obbligatoria per viaggiare

Parliamo di una decisione che certamente sarebbe molto controversa e che senza dubbio scatenerebbe un vero e proprio putiferio. In tanti infatti credono che quest’app possa spiarli e condividere le loro informazioni con persone e aziende malintenzionate. Tutto ovviamente falso dato che l’app funziona con un meccanismo di decriptazione. Secondo le ultime notizie riportate da La Stampa, il governo starebbe seriamente considerando la possibilità di rendere Immuni obbligatoria per prendere i mezzi pubblici e per viaggiare liberamente sul suolo nazionale. In questo modo si potrebbero evitare i contagi e avere un controllo molto più preciso sul Covid-19 e sui suoi spostamenti e movimenti tra la popolazione italiana, che continua a registrare casi positivi e morti ogni giorno.

