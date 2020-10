Covid-19, Galli: “Il tempo sta finendo, nuovo lockdown da evitare”

Covid-19, il professor Massimo Galli fa il punto della situazione in Italia. Intervenuto ai microfoni di Tgcom24, il medico invita tutti a una corsa contro il tempo.

“Quello che si può evitare, facciamo a meno di farlo farlo”. E’ questo il messaggio lanciato oggi da Massimo Galli, primario di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, intervenuto quest’oggi ai microfoni di Tgcom24. Il virologo, con la seconda ondata da Covid-19 ormai alle porte anche in Italia, invita alla massima prudenza e lancia un input a tutti i cittadini italiani.

C’è un solo modo per evitare il peggio: stroncare la minaccia sul nascere. Dunque intervenire nell’immediatezza con efficacia e intelligenza, al fine di non permettere alla curva epidemiologica di rialzarsi in maniera significativa come sta avvenendo: “Il punto è che dobbiamo fermare questa cosa e lo dobbiamo fare in questi giorni, non prossimamente”, afferma infatti l’esperto.

Covid-19, Galli: “Nuovo lockdown da evitare”

E’ praticamente partito un conto alla rovescia secondo Galli. E la scadenza è a strettissimo giro: “Il tempo è veramente poco e la necessità di intervento è un’esigenza seria. Il decreto di ieri sera va in questa direzione, l’indicazione è che tutti collaborino stando più possibile a casa per quello che non è strettamente necessario”. Quasi un lockdown autogestito insomma, dove tutti si muoverebbero nella medesima dimensione.

Perché quello vero, una minaccia purtroppo da prendere sempre in considerazione per un domani, è da scongiurare in tutti i modi: “Dobbiamo cercare di evitare quello di marzo e aprile – prosegue Galli – e dobbiamo farlo con tutte le nostre forze, ma per farlo bisogna collaborare e si tenga conto di chi più andrà in difficoltà economiche nel caso appunto si debba procedere come si sta facendo in questa direzione”.

Non c’è più molto tempo, ripete il professore: “Guardate che non abbiamo tanto tempo per come stanno andando gli altri Paesi, ma anche soprattutto per quanto sta succedendo da noi. Anche intere aree del Paese che non erano state particolarmente coinvolte nel primo giro, ora anche presentano situazioni importanti”.

Seconda ondata e questione palestre

Ma va anche detto che l’attuale insidia non è paragonabile alla situazione vissuta nei mesi scorsi: “Siamo ancora molto lontano dalla situazione della prima ondata, ma stiamo aprendo i reparti, stiamo avendo pressioni per i ricoveri e ad aver situazioni che non avremmo mai più voluto rivedere. Questa è la verità dei fatti che non possiamo più nascondere. Questo ci impone di agire e di essere attivi: la responsabilità non va scaricata sulla gente, ma tocca aiutarsi anche da soli perché”.

Infine Galli risponde anche a un quesito caldo: chiuderebbe o non le palestre? Il referente sanitario conclude così: “Per le palestre sarei per un minimo di valutazione: se c’è una gestione che possa essere in qualche modo di sicurezza, bene. Non voglio buttare subito la croce addosso alle palestre, ma certamente senza determinante garanzie anche lì non va bene. Non bisogna creare un concentrarsi di persone, altrimenti è un problema”.

