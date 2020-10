Covid-19, coro di Santa Cecilia in quarantena: un’artista è positivo 

Covid-19, stop forzato per il coro di Santa Cecilia a Roma. Un’artista, infatti, è risultato positivo al coronavirus. Adesso cambia il programma settimanale con una modifica per il concerto in programma nel fine settimana.

Il Coro di Santa Cecilia, una delle principali orchestre italiane, è attualmente in quarantena preventiva per dieci giorni. Il Covid-19 non risparmia nessun ambito, e ora è toccato anche a quello artistico con sede a Roma. Uno dei membri, infatti, è risultato positivo al coronavirus e per precauzione l’intero team è finito in isolamento.

Covid-19, contagio anche nel Coro di Santa Cecilia

Come riporta l’ANSA, è stata l’Accademia nazionale a deciderlo dopo aver appreso della positività e aver consultato la Asl locale. E ora ci saranno inevitabili ripercussioni sull’intero programma settimanale. Il concerto in programma giovedì 22 ottobre per esempio, diretto dal maestro Antonio Pappano, con repliche venerdì 23 e sabato 24, subirà subirà delle modifiche.

Nel frattempo, come prevede la prassi sanitaria, ogni ambiente in questione è stato rigorosamente sanificato. Dunque gli ambienti dell’Auditorium Parco della Musica e ogni singolo camerino a disposizione per gli artisti. Il che significa che le attività dell’Accademia, nonostante questo incidente di percorso, si svolgeranno regolarmente. Nel frattempo arrivano rassicurazioni sul soggetto infetto: starebbe bene e senza particolari complicazioni.

