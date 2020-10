Coronavirus, in Irlanda torna il lockdown: tutto chiuso fino a dicembre. Il Governo ha deciso di prendere misure molto severe per bloccare la crescita dei contagi

L’Irlanda torna nell’incubo lockdown. La “Repubblica verde” sarà immersa in uno dei blocchi più severi in Europa per sei settimane a partire dalla mezzanotte di mercoledì. Questo nonostante proprio oggi non siano state registrate vittime per il Covid-19.

I ministri del governo hanno accettato di imporre restrizioni di livello 5 che costringeranno la maggior parte delle aziende a chiudere. Saranno impedite le riunioni di massa e limitata la libera circolazione fino al 1° dicembre.

In base alle nuove misure, al pubblico verrà detto di “rimanere a casa, tranne che per spostamenti entro i 5 chilometri dalla propria abitazione” e proseguire nello smartworking.

Le riunioni pubbliche saranno vietate (eccezione per funerali, massimo 10 persone, e matrimoni, massimo 25) e solo i negozi essenziali saranno autorizzati a rimanere aperti.

Il settore delle costruzioni e della filiera industriale rimarrà aperto, mentre ristoranti e caffetterie potranno operare solo in asporto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, Cirio: “Controlli a campione per chi arriva dalla Francia”

Coronavirus, in Irlanda torna il lockdown: tutto chiuso fino al 1° dicembre

Secondo fonti governative le restrizioni di livello 5 sono necessarie per il paese per impedire che nelle prossime settimane la situazione sia fuori controllo.

Il premier Micheal Martin ha detto che le scuole e gli asili nido rimarranno aperti perché “non possiamo e non permetteremo ai nostri figli e al futuro dei giovani di essere un’altra vittima di questa malattia“. Ha aggiunto: “Hanno bisogno della loro istruzione“.

L’Irlanda oggi ha registrato 1.283 casi di coronavirus, ma i decessi rimangono bassi con solo tre decessi registrati ieri. Non ci sono state nuove morti oggi.

Dei nuovi casi, 235 si sono verificati a Dublino, 232 a Cork, 60 a Galway, 47 a Limerick, 47 a Kerry e i restanti 410 sono stati distribuiti in 21 contee. Alle 14 di questo pomeriggio, 298 persone con Covid-19 erano in ospedale, comprese 34 in unità di terapia intensiva.

La decisione arriva quando lo stesso Galles ha optato per una chiusura di due settimane che riguarderà bar, ristoranti e tutti i negozi non essenziali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coprifuoco Lombardia, ok del governo: chiusura alle 23