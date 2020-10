Calciomercato, Maurizio Sarri sta discutendo con la Juventus per risolvere il suo contratto. Poi firmerà con la sua nuova squadra

La lontananza di Maurizio Sarri dal calcio in generale e dalla Serie A in particolare potrebbe già esseref finita. Ha salutato la panchina della Juventus ad agosto, dopo la seata maledetta di Champions contro il Lione, domenoca prossima potrebbe edssere i nuovo in panchina.

ll primo passo sarà quello di andare a discutere con il suo vecchio club. Sarri è legato alla Juventus con un contratto fino al giugno 2022 e prima di cfirmare con un altro club deve sancire la sperazione. Con una ricca buonuscita, che sta concordando in queste ore, l’allenatore aretino sarà libero di accasarsi. Alla Fiorentina, che rimane la prima ma anche la più valida delle opzioni, ché Paulo Fonseca per pra ha blindato la sua posizion e alla Roma.

Calciomercato, i tifosi della Fiorentina infuriati con Iachini chiedono il cambio: saranno accontentati

Da domenica sera, dopo il pareggio di Cesena contro lo Spezia un una gara che si era messa in discesa per i viola, l’hashtag #Iachiniout impazza tra i tifosi viola. Non è soltanto per i quattro punti in altrettante partitre conquistati dall’allenatore, quanto la mancanza di gioco che irrita. E poi sci sono insistenti voci di una frattira con una parte impirtante dello spogliatoio viola.

Così, dopo Montella e Iachini, toccherà a Sarri felice di ricominciare. Un piacere anche per la Juventus che risparmierà almeno una quindicina di milioni tagliando i ponti con lui. E in una piazza calda, esigente ma diversa dall’aplomb di Torino, l’ex allenatore del Napoli potrà ricominciare a predicare calcio. Potrebbe succeder già prima di domenica, quando la Fiorentina affronterà l’Udinese, perché il destino di Iachini pare segnato.