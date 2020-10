Calciomercato Juventus, svolta Dybala: la firma può arrivare subito!

Calciomercato Juventus, svolta Dybala: la firma del forte attaccante argentino può arrivare subito e non sono escluse novità importanti già nei prossimi giorni. Aggiornamenti in casa bianconera in vista della prossima stagione.

Non ha preso benissimo la panchina di Crotone e il mancato impiego nell’anticipo serale della quarta giornata di Serie A e, proprio per questo motivo, Paulo Dybala non vive un momento felicissimo alla Juventus. L’attaccante argentino ha ormai smaltito l’infortunio muscolare che lo aveva tenuto fermo ai box nelle scorse settimane, ma il tecnico Pirlo ha preferito non rischiarlo in vista dei prossimi appuntamenti. Una situazione davvero paradossale, con l’ex Palermo che potrebbe finalmente tornare in campo nell’atteso match di Champions League contro la Dinamo Kiev, in programma domani sera. Attenzione, però, al futuro dello stesso 26enne di Laguna Larga, che potrebbe riservare grandissime sorprese.

Calciomercato Juventus, le ultime su Dybala

Nonostante tutto, la dirigenza della Juventus crede tantissimo nell’argentino e non ha alcuna intenzione di privarsene. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, già nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro tra il suo agente Jorge Antùn e il direttore sportivo Paratici per discutere il prolungamento del contratto. Dybala, dunque, potrebbe rinnovare fino al 30 giugno 2024 con possibile opzione fino al 2025: una buonissima notizia per l’allenatore Pirlo e per i sostenitori bianconeri che si aspettano grandi cose dal numero 10. Adesso, però, testa al campo. Dopo il deludente pareggio di Crotone, i bianconeri sono attesi dal confronto in Champions League contro la Dinamo Kiev e dalla gara in campionato contro l’Hellas Verona.

