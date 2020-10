Wanda Nara, post al veleno contro l’Inter: tifosi infuriati – FOTO

Wanda Nara commentando il derby di Milano ha suscitato l’ira dei tifosi nerazzurri. Lady Icardi è tornata ad attaccare l’Inter.

Il Milan battendo l’Inter non solo ha conquistato la stracittadina, ma anche la classifica. I rossoneri sono soli in vetta a +3 sull’Atalanta, +4 sulla Juventus e +5 sui cugini nerazzurri. Solo vittorie nelle prime quattro gare di campionato, e il merito è di Pioli e dell’infinito Zlatan Ibrahimovic che con la doppietta di ieri diventa il bomber più vecchio a segnare nel derby della Madonnina.

I tifosi hanno festeggiato sui social l’insperata vittoria, ma a questi si è aggiunta un’ex volto nerazzurro: Wanda Nara. La moglie di Icardi, infatti, subito dopo la gara ha postato sui social una storia dove si complimenta con il Milan per la vittoria. “Senza amore non c’è derby. Congratulazioni ai miei amici del Milan”. Lady Icardi ha accompagnato questa frase a una foto dove c’è suo marito Mauro con la maglia dell’Inter.

Il post al veleno non è piaciuto ai supporter nerazzurri, ma ai tifosi rossoneri molto. Infatti oltre che a esultare per la vittoria nel derby possono sognare il colpo di mercato per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, Icardi può essere il successore di Ibrahimovic

Mauro Icardi ha sempre espresso il desiderio di restare a Milano e, nonostante i gol con la maglia del PSG, vorrebbe tornare tornare in Italia. Lo scorso anno il trasferimento al Milan è sfumato per un niente, ma la prossima stagione potrebbe andare in porto.

Leonardo vuole a tutti i costi Bennacer e per arrivare all’algerino sarebbe disposto a tutto, anche a uno scambio clamoroso. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, il Milan potrebbe acconsentire allo scambio Icardi-Bennacer per accontentare i desideri dell’argentino e per avere il degno erede di Ibrahimovic dato che questa potrebbe essere l’ultima stagione del bomber svedese.

