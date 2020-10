Usa, condanna a morte per una donna: non succedeva da 67 anni

Usa, condanna a morte per una donna del Missouri: non succedeva da 67 anni. A renderlo noto il dipartimento di Giustizia

Condannata alla pena capitale per omicidio e sequestro di persona nel Missouri, Lisa Montgomery verrà giustiziata il prossimo 8 dicembre. Si tratta di un caso quasi unico negli Usa: per la prima volta in 67 anni, sarà una donna a dover subire la pena capitale. L’iniezione letale avverrà in un centro di detenzione dell’Indiana.

Stando a quanto riferito dai suoi avvocati, Lisa Montgomery sarebbe mentalmente incapace a causa delle percosse subite da bambina. Nel 2004, strangolò a morte Bobbi Jo Stinnett, una donna incinta all’ottavo mese. Dopo l’omicidio, Montgomery apri l’addome della vittima per rubare il bambino, così da poterlo spacciare come proprio. La notizia della condanna a morte sta facendo il giro degli Usa, e sono tanti i commenti sia a favore che contro la decisione presa.

Usa, condanna a morte per una donna: l’ultimo precedente

Era dal 1953 che negli Usa una donna non subiva la condanna a morte. Il prossimo 8 dicembre toccherà a Lisa Montgomery, accusata di omicidio e sequestro di persona nel Missouri e condannata alla pena capitale. 67 anni fa – riporta il Death Penalty Information Center – fu Bonnie Heady ad essere giustiziata dal governo federale. Nello specifico, la donna venne uccisa in una camera a gas a Kansas City. Il motivo della condanna fu il rapimento e l’uccisione di Bobbie Greenlease, figlio di appena 6 anni avuto da un ricco magnate automobilistico.

Insieme alla donna, partecipò all’atto anche il figlio alcolista e tossicodipendente, che si occupò del rapimento della piccola vittima. Secondo quanto riferisce SkyTG24, il prossimo dicembre è prevista anche un’altra esecuzione federale negli Usa. Pena capitale per Brandon Bernard, accusato di duplice omicidio.

