Uomo ucciso a coltellate stanotte, choc a Umbertide

Uomo ucciso a coltellate: paura nella notte a Umbertide, comune in provincia di Perugia. I Carabinieri avrebbero già individuato il responsabile e il movente del gesto estremo.

Risveglio choc quest’oggi a Umbertide, comune di quasi 20.000 abitanti in provincia di Perugia in Umbria. Un uomo, come riporta l’ANSA, è stato ucciso a coltellate durante la notte. Si tratta di un italiano di 35 anni. L’omicidio – ricostruiscono i Carabinieri – sarebbe avvenuto al culmine di una lite.

Uomo ucciso a coltellate a Umbertide

Le Forze dell’ordine avrebbe già individuato il possibile responsabile, il quale sarà sottoposto a fermo in mattinata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la tragedia si sarebbe consumata per motivi passionali. Tra i due, quindi, ci sarebbe stato uno scontro furioso a causa di una donna a cui entrambi erano legati.

A scoprire il tutto è stato un’amica della vittima che anche vive e un coinquilino. Il 35enne, secondo i primi esami, sarebbe stato colpito diverse volte dal fendente. Ritrovato in una pozza di sangue dai due, è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma purtroppo non ce l’ha fatta. E’ stato troppo il sangue perso a causa delle ferite. I Carabinieri indagano al fine di ricostruire perfettamente quanto accaduto.

