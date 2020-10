Terremoto Messina, scossa di magnitudo 3.2: i dettagli

Nuova scossa di terremoto a Messina. Questa mattina la terra siciliana è tornata a tremare, con una scossa di magnitudo 3.2.

Torna a tremare la terra in Sicilia. Infatti ancora una volta, una nuova scossa di terremoto ha colpito Messina questa mattina. Il sisma è avvenuto poco dopo le ore 08:00 ed è stato abbastanza potente da essere avvertito in tutta la provincia messinese. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio la scossa di terremoto, fornendo coordinate, orario e potenza del sisma che ha scosso nuovamente la Sicilia.

Terremoto Messina, scossa di magnitudo 3.2 della Scala Richter: potenza, orario e coordinate

Il terremoto che ha colpito Messina questa mattina è avvenuto intorno alle ore 08:02, con il suo epicentro a Capizzi paesino nella provincia messinese. Inoltre, stando ai dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa ha avuto coordinate geografiche: 37.88 latitudine, 14.58 longitudine ad una profondità di 36 km.

Inoltre questa non è la prima scossa che colpisce Messina. Infatti dall’inizio dell’anno si sono già registrate oltre una decina di scossa con una potenza maggiore di 3.0 della Scala Richter. La situazione non sembra preoccupante, visto che le scosse non hanno mai raggiunto una potenza devastante. Infatti l’unico dato che possiamo rilevare è il continuo movimento della placca che sorregge la Sicilia.

L.P.

