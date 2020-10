Striscia la Notizia, Antonio Ricci ricoverato per Covid: le condizioni 

Covid, ricoverato Antonio Ricci: il papa di Striscia la notizia, 70enne, è attualmente all’ospedale di Albenga nella sua città. Ecco le condizioni dell’autore televisivo.

Antonio Ricci, ‘padre’ del programma ‘Striscia la Notizia’, è in ospedale causa Covid-19. Lo riporta l’Ansa. Il 70enne è stato ricoverato alla struttura sanitaria di Albenga, la sua città natia, in provincia di Savona. Ma il suo attuale quadro clinico non sarebbe preoccupante: la permanenza – specifica l’agenzia di stampa – è avvenuto più per regioni precauzionali su indicazione dei medici che per una vera e propria problematica.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, protesta infermieri a Roma: “Il Governo non si dimentichi di noi”

Covid, ricoverato Antonio Ricci

Una decisione saggia, considerando l’età dell’autore televisivo. Dalla sua stanza, ovviamente, continuerà a seguire il programma da lui creato. Un viaggio iniziato ben 32 anni fa, quando nella stagione 1988 crea il telegiornale satirico diventato poi un simbolo nazionale. Anni più tardi, precisamente nella stagione 2009-2010, creerà Striscia la Domenica, ovvero la versione domenicale del programma settimanale, e Le nuove mostre, nonché uno spin-off di Striscia La notizia.

Leggi anche —-> Scuole, Azzolina: “Resteranno aperte, chiuderle è solo una scorciatoia”

Si tratta dell’ennesima dimostrazione di come la situazione stia tornando a farsi seria anche nel territorio nostrano. Sono stati 10.925 i contagiati totali di ieri, con addirittura 47 deceduti a livello nazionale. Numeri in continuo crescendo che allertano le autorità, le quali, proprio in queste ore, stanno valutando nuove strette al fine di contenere una curva epidemiologica che rischia di esplodere a strettissimo giro. Un nuovo Dpcm è atteso proprio in serata.