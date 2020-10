Professore decapitato in Francia, salgono a 11 gli arresti

Professore decapitato in Francia, scattano ulteriori arresti dopo quanto di sconcertante è avvenuto venerdì a Parigi. Sono in totale 11, adesso, le persone in stato di fermo.

Professore decapitato in Francia, scattano ulteriori arresti nel Paese transalpino. Come infatti riferisce la stampa nazionale, salgono a 11 in totale le persone fermate per quanto di scioccante avvenuto venerdì scorso a Parigi. L’insegnante è stato brutalmente ucciso dopo aver mostrato in aula le vignette sfottò contro Maometto di Chalie Hebdo.

Professore decapitato in Francia, scattano altri arresti

L’ultimo finito in manette è una persona vicino al giovane killer che ha giustiziato il docente, ovvero Abdoullakh Abuyezidvich Anzorov poi morto dalla polizia una volta intervenuta. Diverse persone della famiglia dell’attentatore – un 18enne ceceno – sono in stato di fermo. Innanzitutto i suoi genitori, poi il nonno, il fratello 17enne ma anche amici e conoscenti.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, Israele: da oggi uscita graduale dal lockdown

Così come anche il padre di una studentessa della classe del professore e un islamista molto attivo, Abdelhakim Sefrioui, che lo aveva accompagnato dalla preside per mostrare disappunto sulle lezioni relative alla libertà d’espressione. Oggi intanto, nel primo pomeriggio, ci sarà una manifestazione in ricordo del docente ucciso da parte della redazione di Charlie Hebdo, delle diverse associazioni e dei sindacati di insegnanti.

Sono poi in programma iniziative simili anche in altre città francesi, come Lione, Tolosa, Strasburgo, Nantes, Marsiglia, Lille e Bordeaux. Il presidente Emmanuel Macron, intanto, si è recato sul luogo dell’attacco e ha voluto rassicurare tutti gli insegnanti: “Voglio dire a tutti i docenti francesi che siamo con loro, l’intera nazione sarà al proprio fianco oggi e domani per proteggerli sempre. Il loro mestiere è il più bello al mondo e continueranno a farlo in totale sicurezza”, ha riferito il leader politico.

Leggi anche —-> Azerbaigian, missile su abitazioni: 13 morti e diversi feriti