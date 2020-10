Juventus, Dybala avrebbe avuto un brutto litigio con Paratici in seguito alla partita contro il Crotone di ieri sera.

La Juventus non ha di certo fatto una bellissima figura sabato sera quando, a fatica, ha pareggiato 1 a 1 a Crotone, in uno Scida che si è rivelato incredibilmente più complicato di quanto si pensasse. E’ stata una giornata con diversi risultati strani, come l’ampia vittoria della Sampdoria sulla Lazio e il trionfo totale del Napoli contro l’Atalanta. Tutti pensavano che la Juventus avrebbe però liquidato con estrema facilità la neopromossa calabrese, vincendo con un ampio margine. Purtroppo per i bianconeri, però, le cose non sono andate affatto come ci si aspettava, con un pareggio che è sembrato anche il massimo dato come si era messa la gara.

Juventus, Dybala furioso con Paratici per non aver giocato a Crotone

Un esordio agrodolce per Federico Chiesa, che la squadra bianconera ha pagato e anche parecchio. Un assist decisivo per Morata, poi un’espulsione per un fallo diretto su Reca che ha causato anche il gol di Simy. Insomma, una squadra che non ha funzionato. Secondo le ultime notizie riportate da Tuttosport, però, ci sarebbe stata parecchia tensione nei tunnel. In particolare Paulo Dybala, attaccante mancino della Juventus, avrebbe avuto un pesante litigio con il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Il motivo è molto semplice: pur avendo una squadra in difficoltà non è stato schierato. Sembra proprio che Andrea Pirlo non voglia puntare sull’argentino, malgrado la pesante assenza di Cristiano Ronaldo. Chissà che questo non possa essere l’inizio di una frattura che poterebbe anche portare ad una cessione a gennaio o nel prossimo calciomercato estivo.

