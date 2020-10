Elettra Lamborghini bollente: “Hai sempre le mani qui” – VIDEO

Elettra Lamborghini bollente in una delle ultime Storie pubblicate: la celebre cantante si diverte in compagnia del marito.

Elettra Lamborghini continua a far parlare di sé, non solo per la sua bellezza inconfondibile. La celebre cantante vanta qualcosa come 6,4 milioni di follower su Instagram e tutte le sue foto e i suoi video riscuotono sempre un incredibile successo. Tutto questo grazie alla simpatia contagiosa della 26enne originaria di Bologna, che si rende sempre protagonista di Video esilaranti con il marito Afrojack. Proprio come quello pubblicato nelle scorse ore, che ha letteralmente fatto impazzire il web e fatto incetta di like. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa vicenda.

LEGGI QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta, che risveglio: completamente senza veli – VIDEO

Elettra Lamborghini ‘bollente’ in compagnia del marito: il Video

Nella Storia in questione, si vede la bellissima Elettra Lamborghini abbracciare suo marito e dichiarare senza peli sulla lingua: “Tutti dicono che hai sempre le mani sul mio décolleté“. I due scoppiano a ridere e si divertono, mentre i fan dell’artista emiliana si scatenano tra ‘mi piace’ e complimenti di ogni tipo. In pochissime ore il filmato ha raggiunto un numero altissimo di visualizzazioni, ma non è la prima volta che succede. Ecco la Storia pubblicata proprio in queste ore da Elettra Lamborghini sulla propria pagina Instagram:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta infiamma Roma: il vestito è inguinale – FOTO

LEGGI ANCHE —> Diletta Leotta, buongiorno bollente: il dettaglio non sfugge ai fan – FOTO