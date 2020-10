Covid-19, lo streaming è stato in netta crescita negli mesi in seguito allo scoppio della pandemia originaria di Wuhan.

A causa del Covid-19 e dei continui lockdown e regolamenti che spingevano per l’isolamento domestico, tutto il mondo si è rifugiato negli hobby. Ovviamente parliamo di quel tipo di divertimento che si può fare in casa. In tanti si sono riversati sulla cucina, con il lievito di birra che è stato introvabile per diverse settimane. Ovviamente in tanti hanno giocato molto di più con i videogames per console o pc, ma in tantissimi hanno aumentato in modo importante le ore di contenuti streaming guardati ogni giorno. Parliamo di un aumento netto e calcolabile, per comprendere come in una situazione così complicata e per certi versi assolutamente nuova per noi tutti, le persone abbiano trovato riparo nei film nelle serie Tv.

Covid-19, streaming in crescita: gli italiani tra quelli che lo usano di più

Grazie a piattaforme di streaming come Netflix o Amazon Prime Video, infatti, gli italiani hanno trovato un modo per occupare il tempo senza dover pensare continuamente alla pandemia. Secondo i dati raccolti da State of Online Video 2020, gli italiani avrebbero passato poco più di 7 ore al giorno online a guadare cose in streaming. Parliamo di una media veramente molto alta, tra le più alte d’Europa. Tuttavia buona parte dei nostri compatrioti, il 51%, cancellerebbe la sottoscrizione al servizio in streaming per i prezzi elevati, ma non ha deciso di farlo perché necessario per superare questo momento particolare. Spesso però il problema viene aggirato con la divisione dell’account e quindi anche delle spese tra più persone. In questo modo anche le spese da affrontare, che in questo momento delicato possono fare la differenza in maniera importante, vengono diminuite.

