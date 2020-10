Covid-19, ecco il bollettino del 18 ottobre 2020. Numeri ancora allarmanti in Italia, si registra un leggero aumento rispetto agli ultimi due giorni. La Campania è la regione con più nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Di seguito il quadro totale.

Il Covid-19 continua a seminare terrore nel Bel Paese. Nelle ultime ore il contagio dal virus ha già superato, in tutto il mondo, quota 25 milioni. In Italia la situazione non è allarmante rispetto agli altri Paesi, ma non per questo la situazione può dirsi tranquilla.

Il bollettino odierno della Protezione Civile, per quanto riguarda le ultime 24 ore, ci informa che sono 11705 i contagi (su 146.541 tamponi), 69 persone morte e 2344 guariti. Inoltre ci sono 45 persone in più in terapia intensiva e 514 ricoveri.

Preoccupano comunque ancora i numerosi focolai che si stanno sviluppando in tutto il Paese. Seppur i numeri italiani risultano i più bassi d’Europa, la situazione va monitorata con estrema attenzione. La risalita della curva dei contagi, infatti, nelle ultime settimane ha registrato numeri molto alti.

Covid-19, bollettino 18 ottobre: 11mila contagiati, 69 i morti

In Italia la curva dei contagi continua a salire. Le regioni che nelle ultime 24 ore hanno registrato il maggior numero di positività sono in ordine: la Campania con 1376 nuovi casi, la Lombardia con 2975 casi e il Lazio con 1198 casi.

Inoltre la Regione Abruzzo segnala che oggi sono stati riscontrati 221 nuovi positivi, ma sono stati sottratti dal totale 50 casi dei giorni passati in quanto già in carico ad altre Regioni; la Regione Calabria segnala che ci sono 78 nuovi positivi ed infine, la Regione Sicilia segnala che dei 548 nuovi positivi.

