Israele dopo un mese di lockdown si appresta a salutare i giorni delle restrizioni. I nuovi casi da coronavirus sono scesi sotto i 400 giornalieri.

Lo scorso 24 settembre il governo israeliano aveva deciso di portare in lockdown l’intero Paese. Misure dure che hanno visto chiudere tutti gli uffici e le società che non erano ritenute essenziali. A restare aperti solo supermercati e farmacie.

In Israele era vietato, inoltre, allontanarsi oltre un chilometro dall’abitazione neanche per partecipare a manifestazioni religiose. Il governo aveva chiuso le sinagoghe subito dopo Yom Kippur, il giorno più importante del calendario ebraico che prevede ventiquattro ore di digiuno e di espiazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Campania, emergenza covid: “Bisogna attivare ad horas tutti i posti letto”

Coronavirus, Israele: da oggi uscita graduale dal lockdown

Il lockdown iniziato il 24 settembre va verso lo stop. In Israele da oggi inizia un’uscita graduale dal lockdown. Le misure drastiche hanno portato i frutti desiderati e la percentuale dei contagi di coronavirus registrata nelle ultime 24 ore è stata del 2,8%.

Su 14mila tamponi sono risultati positivi al coronavirus 395 persone. Questo dato è stato reso noto dal ministero della sanità secondo cui questa cifra va presa si con entusiasmo ma anche con prudenza.

Anche se i numeri dicono che l’ultimo dato è il più basso in assoluto delle ultime settimane, il tutto va esaminato con prudenza perché nella giornata di sabato il numero di tamponi effettuati è stato molto basso.

In base a queste preoccupazioni, il premier Benyamin Netanyahu ieri è intervenuto per ricordare alla popolazione di evitare ancora assembramenti di qualsiasi tipo. Ad oggi i malati gravi in Israele sono 673, e di questi 237 sono in rianimazione, mentre i decessi sono saliti a 2190. I positivi al coronavirus attivi sono oltre 33 mila.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid, vertice Governo-Regioni: Boccia incontra Azzolina e De Micheli