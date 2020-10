Calciomercato Milan, Milenkovic è sempre più vicino alla squadra rossonera ora che il calciatore ha preso una decisione molto importante.

Calciomercato Milan, la squadra rossonera ha concluso un calciomercato senza dubbio importante ma non certo perfetto. I problemi relativi al Covid-19 hanno colpito e non poco le società italiane, che stanno avendo sempre più problemi a gestire i propri bilanci ora che non possono più contare sulle entrate che tipicamente caratterizzano uno stadio aperto. Proprio per questo spesso non ci sono stati affari importanti in questa sessione di calciomercato e con ogni probabilità non ce ne saranno molti a gennaio, nel famosissimo mercato di riparazione. Tranne il Napoli infatti, che ha fatto delle cessione importanti per prendere, tra gli altri, il giovane e promettente Osimhen, che sta già facendo bene in campionato. Tra le trattative che però potrebbero definirsi per il prossimo calciomercato, invernale o estivo, c’è quella tra il Milan e Milenkovic.

LEGGI ANCHE —> Wanda Nara, post al veleno contro l’Inter: tifosi infuriati – FOTO

Calciomercato Milan, Milenkovic vicino: la Fiorentina può cederlo

Il giovane Milenkovic è un giocatore che di partita in partita ha dimostrato una crescita spaventosa, diventando protagonista assoluto con la squadra di Firenze. Sempre più leader della linea difensiva, il calciatore serbo ha attirato l’attenzione di diversi club, tra tutti il Milan. La società rossonera aveva proprio bisogno di un ottimo difensore nel mercato estivo, ma alla fine non si è chiusa nessuna trattativa per arrivare ad un giocatore che possa fare bene coppia con Romagnoli, leader indiscusso della retroguardia milanista. La Fiorentina ovviamente non vorrebbe cederlo ma, ripoRta La Viola, ci deve pensare perché il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e perderlo a zero sarebbe molto grave per le finanze della società.

LEGGI ANCHE —> Inter, Conte: “E qualcuno vuole pure il trequartista in campo!”