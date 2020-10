Vodafone, lanciate tre offerte interessanti per gli ex abbonati

Vodafone ha deciso di lanciare tre offerte per convincere gli ex abbonati a rientrare: scopriamo nel dettaglio ognuna di esse

Vodafone è uno dei gestori leader in Italia e negli ultimi anni, grazie ad alcune scelte ed alla qualità della rete, ha superato anche la Tim per soddisfazione dei clienti. Negli ultimi due anni, però, le proposte di Iliad hanno messo in difficoltà un po’ tutti i competitors che ora stanno tentando il tutto per tutto per recuperare i propri abbonati. La Vodafone, a tal proposito, ha lanciato tre offerte dedicate ad un preciso pubblico.

LEGGI ANCHE—> Google Maps, affollamento in tempo reale di luoghi e negozi: l’update

I dettagli delle offerte Vodafone

La prima offerta è la Vodafone Special Giga 70+30 che, al costo di 9.99 euro al mese, garantisce a chi passa da Iliad e MVNO:

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero.

100 Giga di traffico dati in rete 4G.

La Vodafone Special 50 Digital Edition costa mensilmente 7 euro ed offre:

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero.

50 Giga di traffico dati in rete 4G.

Inoltre il costo di attivazione per gli utenti di operatori virtuali è di 0 euro, mentre 12 euro per chi passa da Kena o Iliad.

in ultimo la Vodafone Special Minuti 50 Giga, la quale costa 9.99 euro al mese più un costo di attivazione da 12.10 euro una tantum per chi proviene da da Kena, Luca e BT Enia Mobile, offre:

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero.

70 Giga di traffico dati in rete 4G.

“L’ologramma è una delle applicazioni più innovative del #5G. Naturale, interattivo, ad altissima definizione grazie alle potenzialità del 5G, che permettono un’interazione come se si fosse presenti fisicamente” – @SabrinaBaggioni, 5G Program Director @VodafoneIT ieri a #TDD2020 pic.twitter.com/ZPmZX6cU05 — VodafoneMediaIT (@VodafoneMediaIT) September 14, 2020



LEGGI ANCHE—> Whatsapp, arriva la chat diretta con il servizio clienti: i dettagli