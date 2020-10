Treviso, sindaco sconsiglia di utilizzare museruola all’aperto

In comune di Treviso, il sindaco ha pubblicato un post su Facebook in cui ha sconsigliato a suoi cittadini di indossare la museruola quando si trovano all’aperto.

Negli ultimi tempi, sono iniziati ad aumentare le persone che si dimostrano fortemente critiche contro la reale pericolosità del coronavirus e delle norme imposta dal governo allo scopo di contenere il virus. E d’altronde, la manifestazione dei negazionisti Covid che si è tenuta a Roma qualche giorno fa, lo dimostra in pieno. Certo, quando a mettersi contro la legge è un politico, la situazione assume dei tratti più imponenti. Riccardo Szumski ad esempio, primo cittadino di Santa Lucia di Piave, un piccolo comune in provincia di Treviso, si è schierato apertamente contro le norme anti-Covid varate dall’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. E a fare scalpore è stato il nome che scelto per chiamare quelle mascherine a cui si dichiara fortemente contrario.

Il Sindaco: “Non pretendete che anche gli altri portino la museruola”

Il sindaco infatti, ha pubblicato un comunicato in cui ha invitato i cittadini a fregarsene delle norme governative e a non utilizzare quella che lui ha definito come una “museruola”. Lo ha scritto nella pagina ufficiale Facebook del Comune: “Cari concittadini buon dì . Vi osservo passeggiare per il paese e vi comunico che non è previsto l’obbligo dell’utilizzo continuo della museruola all’aperto se siete soli. Aggiungo nemmeno se incrociate qualcuno per pochi secondi. Se la portate sempre per vostra scelta ok, ma non pretendiate che la portino gli altri in queste situazioni”. Naturalmente il post ha subito generato una marea infinita di polemiche e indignazione da parte degli utenti raggiungendo un numero di interazione che il comune difficile potrà mai raggiungere di nuovo sui social. Resta adesso da capire se i cittadini seguiranno il suo consiglio e rinunceranno ad indossare la museruola quando si trovano all’aperto.

