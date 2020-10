Crotone-Juventus 1-1: highlights, voti e tabellino del posticipo al sabato per la 4^ giornata di Serie A. In gol Morata, rosso per Chiesa



Crotone-Juventus 1-1 e secondo pareggio in trasferta per la squadra di Pirlo in questa stagione. Squadra sperimentale, per necessità e per scelta, quella mandata in campo dal tecnico e per i primi venti minuti la Juve sparisce. A svegliarla ci pensa il rigore provocato da Bonucci e trasformato da Simy (sedonda rete in maglia rossoblu ai bianconeri in carriera).

Il pari arriva quasi subito ed è frutto di una bella combinazione tra Chiesa e Morata, prove di intesa per quello che verrà. Ma è anche uno dei pochi lampi, come l’occasione che nel finale di tempo capita all’altro figlio d’arte Portanova. Il secondo tempo sembra promettere bene, Bentancur sfiora il vantaggio.

Ma tutto cambia quando Chiesa si fa cacciare per un fallo senza troppo senso su Cigarini. Morata centra un palo clamoroso e segnerebbe pure il raddoppio se non fosse in leggerissimo offside. Solo punture di spillo a fronte di un potere offensivo e più in generale di un gioco che ancora non si vede. Certo, senza Cristiano Ronaldo e Dybala è altra Juve. Ma martedì contro la Dinamo Kiev almeno il primo mancherà sicuramente. E la mano di Pirlo ancora stenta a vedersi.

Crotone-Juventus 1-1: tutti i voti, il tabellino e gli highlights

MARCATORI: 12′ rig. Simy (C), 21′ Morata (J)



CROTONE (3-5-2): Cordaz 6.5; Magallan 5.5, Marrone 6, Luperto 6 (83′ Golemic sv); Pereira 5.5 (74′ Rispoli sv), Molina 6 (87′ Petriccione sv), Cigarini 6.5, Vulic 6 (74′ Siligardi sv), Reca 6.5; Messias 6, Simy 6.5. All. Stroppa 6.5

JUVENTUS (3-4-2-1): Buffon 6; Danilo 6, Bonucci 6.5, Demiral 6; Chiesa 5, Bentancur 6.5, Arthur 6 (70′ Rabiot sv), Frabotta 6; Kulusevski 6.5 (70′ Bernardeschi sv), Portanova 5.5 (56′ Cuadrado 6); Morata 7. All. Pirlo 6.

NOTE: espulso Chiesa (J), ammoniti Bonucci (J), Cigarini (C), Portanova (J), Reca (C), Magallan (C)

