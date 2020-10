Serie A, altri cinque positivi al Covid-19: i comunicati 

Serie A, altri positivi nel campionato italiano e salgono a oltre 30 gli infetti totali. Sono arrivati tre comunicato da tre società differenti questa mattina.

Covid-19, salgono a oltre 30 i giocatori positivi in Serie A. Nel giorno del ritorno in campo, infatti, Torino, Parma e Crotone annunciano nuovi tesserati contagiati. La società piemontese e quella emiliana non hanno divulgato i nomi dei soggetti infetti, mentre per quanto riguarda il club calabrese si tratta dell’attaccante Denis Dragus di rientro dalla nazionale under 21.

Serie A: altri positivi tra Torino, Parma e Crotone

“Il Torino Football Club comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff”, si legge nella nota granata. I tesserati in questione, la cui identità si potrà forse risalire attraverso i convocati di quest’oggi per Torino-Cagliari di domani alle 15.00, sono tutti asintomatici e attualmente in isolamento.

Ecco invece la nota della società ducale: “Il Parma Calcio 1913 comunica che, dopo la serie di controlli eseguita giovedì che ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra, un ulteriore ciclo di tamponi eseguito nel pomeriggio di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale) ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un atleta del gruppo squadra. Il calciatore è asintomatico ed è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali”.

Il Parma informa inoltre che tutti gli altri membri sono risultati negativi e che, in ogni caso, come da protocollo, un nuovo screening sarà effettuato a 24 ore dalla partita in casa dell’Udinese in programma domani alle 18.00. La comunicazione, come prevedono le direttive, arriverà a quattro ore dal match della Dacia Arena.

Il Crotone ha invece informato così del contagio in rosa: “Il Football Club Crotone comunica che il calciatore Denis Dragus, di rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21, è stato sottoposto a test molecolare risultando positivo al Covid-19. Il calciatore, che pure era risultato negativo ai test sierologici, è stato posto immediatamente in isolamento, è attualmente lievemente sintomatico e sotto monitoraggio da parte dello staff medico rossoblù”.

