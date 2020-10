One Plus 8t uscirà presto con un nuovo modello in collaborazione con Cyberpunk 2077. Il video è appena stato pubblicato.

One Plus 8T è da poco stato messo sul mercato dall’azienda cinese, riscontrando ovviamente il solito grande successo. Parliamo infatti di un dispositivo di alta fascia, che come al solito mantiene altissimo il nome di One Plus con prestazioni fuori dal comune. Ora, però, l’azienda cinese ha annunciato qualcosa che sta scatenando il web. Con un improvviso annuncio e un video molto breve, infatti, la casa di smartphone ha condivido con tutti delle immagini per annunciare una collaborazione come poche. 1+, infatti, ha lavorato in questi mesi con la famosissima azienda di videogames CD Project Red, che tra poche settimane pubblicherà uno dei suoi giochi più attesi: Cyberpunk 2077. Parliamo di una collaborazione che potrebbe cambiare per sempre il mercato degli smartphone.

One Plus 8T modello Cyberpunk 2077: l’anteprima – VIDEO

Cyberpunk 2077 è un prodotto il cui annuncio è stato fatto oltre un lustro fa e che da allora gioca sull’hype degli utenti. Ora, dopo rinvii e una fase di sviluppo tutt’altro che facile, CD Project Red sta davvero per lanciare Cyberpunk 2077 sul mercato mondiale. E per aumentare ancora di più l’impatto del proprio brand è nata una collaborazione con One Plus per un nuovo modello di 8T. Nel video non si vede molto e c’è soltanto l’annuncio di questo nuovo smartphone, soltanto il tempo e ulteriori dettagli potranno dirci di cosa si tratta effettivamente. Potrebbe forse essere una nuova versione del dispositivo con la scheda tecnica parecchio migliorata? Consigliamo ai fan delle due aziende e dei due prodotti di cominciare a mettere da parte un po’ di soli per quando ci sarà l’annuncio ufficiale. Di seguito il video.

