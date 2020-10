Napoli-Atalanta 4-1: highlights, voti e tabellino

Si è concluso il primo big match di giornata tra Napoli e Atalanta. Clamorosa vittoria degli azzurri, che hanno dominato per 90′ minuti la squadra di Gasperini: highlights, voti e tabellino

Era una delle partite più attese dell’anno. Allo stadio San Paolo, si sono sfidate due delle squadre che quest’anno promettono di dare più spettacolo: Napoli e Atalanta. La squadra di Rino Gattuso è arrivata al match forte delle prestazioni convincenti delle ultime giornate, soprattutto grazie ad un nuovo modulo e ad una grande scoperta come Osimhen. L’Atalanta non aveva ancora sbagliato quest’anno e, insieme al Milan, si trovava in prima posizione con 9 punti ottenuti in 3 partite.

Il match tra le due squadre, però, ha avuto un epilogo che in pochi si aspettavano: 4-1 netto degli azzurri e Atalanta completamente in bambola. Un Lozano rinato ha messo in seria difficoltà la difesa bergamasca e, in soli 5 minuti, ha praticamente chiuso la partita. Solamente 3 minuti dopo, Politano ha messo il sigillo definitivo, portando i suoi sul 3-0. Alla festa ha poi partecipato anche Osimhen, alla sua prima rete in Serie A. Nel secondo tempo, la squadra di Gattuso ha gestito il risultato e – nonostante il gol di Lammers – ha portato a casa una vittoria che dà sicuramente morale.

Napoli-Atalanta: tutti i voti, il tabellino e gli highlights

MARCATORI: 23′ Lozano (N), 27′ Lozano (N), 30′ Politano (N), 43′ Osimhen (N), 69′ Lammers (A)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6.5; Di Lorenzo 6.5, Koulibaly 6.5, Manolas 6.5, Hysaj 6.5; Bakayoko 6.5 (dal 75′ Malcuit 6), Fabian Ruiz 7 (dal 83′ Demme); Lozano 8, Mertens 7 (dal 75′ Lobotka 6) , Politano 7 (dal 60′ Ghoulam 6); Osimhen 7.5 (dal 82′ Petagna). All: Gattuso

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 5; Toloi 5, Romero 4.5, Palomino 4 (dal 46′ Djimsiti 6); Depaoli 5, de Roon 5.5, Pasalic 5.5, Gosens 5 (dal 81′ Muriel); Ilicic 5 (dal 63′ Malinovsky 6), Gomez 6 (dal 55′ Lammers 6.5); Zapata 5 (dal 46′ Mojica 6). All: Gasperini

