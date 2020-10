iPhone permuta, Apple ha decido si mettere un tetto massimo alla valutazione dei modelli precedenti usati. Ecco la lista.

Non è passata neanche una settimana dall’annuncio ufficiale degli iPhone 12 che in tanti stanno considerando la solita operazione per abbattere e di parecchio i costi del nuovo dispositivo. Permutare il proprio vecchio iPhone proprio alla Apple, che da anni fornisce questo servizio, in cambio di un netto taglio al prezzo dell’ultimissimo modello. Un modo intelligente per abbattere i costi della prossima generazioni di cellulari, che comunque non sarà affatto economica. Basti pensare che il modello “standard” della next gen firmata Apple, ovvero l’iPhone 12, sarà in vendita per 799 euro nella sua versione base, con il taglio di memoria più piccolo disponibile. In vista delle tante permute che inevitabilmente arriveranno, da Cupertino sono arrivate delle linee guida per comprendere quanto potrebbe valere l’usato.

iPhone in permuta, Apple decide le nuove valutazioni massime

Con iPhone 12 che molto presto riempirà gli scaffali, in tanti cercheranno di permutare il proprio cellulare, abbassando così il costo da dover sostenere per il modello di iPhone 12 che avevano in mente. Proprio per questo motivo Apple ha deciso di essere il più trasparente possibile, indicando un tetto massimo alla valutazione dei dispositivi delle vecchie generazione, così da aiutare tutti a fare le proprie valutazioni sul prossimo futuro. Si parla di stime massime, ovviamente dipende anche dalle condizioni del vostro usato. Di seguito la lista.

iPhone 11 Pro Max – massimo 700 euro.

– massimo 700 euro. iPhone 11 Pro – massimo 650 euro.

– massimo 650 euro. iPhone 11 – massimo 500 euro.

– massimo 500 euro. iPhone XS Max – massimo 350 euro.

– massimo 350 euro. iPhone XS – massimo 320 euro.

– massimo 320 euro. iPhone XR – massimo 290 euro.

– massimo 290 euro. iPhone X -massimo 270 euro.

-massimo 270 euro. iPhone 8 Plus – massimo 200 euro.

– massimo 200 euro. iPhone 8 – massimo 160 euro.

– massimo 160 euro. iPhone 7 Plus – massimo 140 euro.

– massimo 140 euro. iPhone 7 – massimo 100 euro.

– massimo 100 euro. iPhone 6s Plus – massimo 80 euro.

– massimo 80 euro. iPhone 6s – massimo 55 euro.

– massimo 55 euro. iPhone 6 Plus – massimo 60 euro.

– massimo 60 euro. iPhone 6 – massimo 50 euro

