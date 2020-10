Inter-Milan, streaming gratis: dove vedere il derby in diretta

Manca pochissimo al primo derby dell’anno tra Inter e Milan. Andiamo a vedere dove vedere in streaming gratis il big match di Serie A.

Tutto pronto per il primo derby della Madonnina di stagione, con Inter e Milan pronti a darsi battaglia sul terreno del San Siro. Un derby che si preannuncia divertente, con un Inter ricca di campioni come non succedeva da anni, ed un giovanissimo Milan che sta entusiasmando i tifosi rossoneri. Una gara che promette il meglio, andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due squadre.

Da una parte troviamo l’Inter di Antonio Conte, che dopo tre partite ha ottenuto due vittorie ed un pareggio contro la Lazio proprio nell’ultimo match di campionato disputato. Inoltre la compagine nerazzurra si sta mostrando più concreta in attacco rispetto all’anno scorso, con già 10 goal all’attivo. In difesa però c’è qualche accorgimento da fare, dopo i sei goal subiti dopo tre partite.

Al cospetto dell’Inter, si presenterà il giovanissimo Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono la vera sorpresa di questo inizio campionato, a punteggio pieno dopo le prime partite. Ciò che sorprende maggiormente è la capacità realizzativa che non viene a mancare nemmeno senza Ibrahimovic. Sono sette i goal all’attivo del Milan, con una difesa che si sta mostrando rocciosa anche senza il capitano Alessio Romagnoli. Infatti la porta di Gigio Donnarumma è ancora imbattuta dopo tre match di campionato.

Inter-Milan, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il derby della Madonnina tra Inter e Milan sarà trasmesso in esclusiva da Sky. La pay-tv infatti offrirà il match delle 18:00 in diretta su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Andiamo quindi a vedere dove poter guardare la partita in streaming gratuitamente.

Per tutti gli abbonati che non potranno seguire il match da casa, Sky mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre da quest anno, Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demad NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.

