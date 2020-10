Inter-Milan 1-2: highlights, voti e tabellino

Inter-Milan è appena finita, il derby di Milano è stato come al solito spettacolare e pieno di occasioni. Ecco cosa è accaduto.

Un derby è sempre un derby e soprattutto se si parla di Milano, parliamo di una partita speciale tra le partite speciali. I cugini di Inter e Milan, infatti, hanno dato luogo ad una rivalità cittadina che ormai affonda le proprie radici in un passato molto remoto, che ogni anno, due volte l’anno, torna a galla. Anche oggi il San Siro è stata l’arena dove i nerazzurri ed i rossoneri si sono dati battaglia per conquistare la città, la tifoseria, la possibilità di camminare a testa alta per le strade domattina.

All’11’ è Kolarov a commettere un grave, errore, atterrando l’avversario con uno sgambetto in area. Dagli 11 metri si presenta Ibrahimovic, che prima si fa parare il rigore e poi insacca sulla ribattuta.

Poco dopo sgroppata di Leao, il portoghese scarica con precisione e di nuovo il centravanti svedese batte tutti nell’area piccola, insaccando alle spalle di Handanovic.

Al 28′ Perisic corre bene sulla fascia battendo l’avversario rossonero e la scarica nell’area piccola, Lukaku ci mette il fisico e riesce a deviare la sfera dove Donnarumma non può arrivare con i guantoni.

Nella ripresa l’Inter chiede un calcio di rigore per un fallo di Donnarumma su Lukaku, ma l’arbitro decreta che il centravanti belga fosse in realtà in fuorigioco.

Inter-Milan: tutti i voti, il tabellino e gli highlights

INTER (3-4-1-2): Handanovic 7; D’Ambrosio 6.5, De Vrij 6, Kolarov 5.5; Hakimi 6, Vidal 6, Brozovic 6, Perisic 6.5; Barella 6; Lukaku 7, L. Martinez 6. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 5.5, Kjaer 6, Romagnoli 6.5, Hernandez 6; Bennacer 6, Kessie 6; Saelemaekers 6.5 (Dal 62′ Castillejo 6), Calhanoglu 6, Leao 6.5 (dal 62′ Krunic 6); Ibrahimovic 8. All. Pioli.

Marcatori: Ibrahimovic 12′, 16′; Lukaku 28′

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS VIDEO