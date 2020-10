Inter, Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito a quanto è successo nel derby di Milano, con una sconfitta per 2 a 1.

Il derby di Milano si è concluso con un’amara sconfitta per il tecnico nerazzurro Antonio Conte, al secondo anno sulla panchina dell’Inter. La squadra non ha creato abbastanza e soprattutto all’inizio ha subito davvero parecchio dalla squadra di Stefano Pioli. Prima del 20′ minuti, infatti, i rossoneri già guidavano la gara con un roboante 2 a 0, che non lasciava molto spazio ad interpretazioni. Il primo gol è arrivato per un erroraccio difensivo di Kolarov, che ha steso l’avversario nell’area di rigore. Dal dischetto Ibrahimovic che, dopo aver visto il primo tentativo essere parato da Handanovic, si è tuffato sulla sulla ribattuta. Il secondo gol è sempre firmato dallo svedese, che al 16′ si fa trovare pronto in area di rigore da un passaggio di Leao. Il solo gol di Lukaku non è stato abbastanza per pareggiare e migliorare la situazione.

Inter, Conte: “E qualcuno vuole pure il trequartista in campo!”

Al termina della gara, come di consueto, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico è stato subito incalzato con una domanda su Kolarov, giocatore di esperienza e da lui fortemente voluto, che ha commesso un grave errore difensivo. “Quella è la sua posizione”, ha liquidato subito l’ex juventino, affermando che il mancino serbo possa giocare dando il meglio come esterno nella difesa a tre, piuttosto che come quinto di centrocampo. Poi, inevitabilmente, all’allenatore è stato chiesto se oggi alla squadra fosse mancato l’equilibrio, dati i gol subiti e i tanti palloni persi. “Giochiamo con due esterni molto offensivi e due attaccanti puri”, ha affermato il tecnico italiano riconfermando il fatto che serva essere più equilibrati. Poi ha chiosato in modo polemico “Il bello è che qualcuno a volte storce anche la bocca perché vorrebbe il trequartista!”, riferendosi all’ennesima panchina di Eriksen.

