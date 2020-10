Diletta Leotta, che risveglio: completamente senza veli – VIDEO

La giornalista Diletta Leotta mostra le proprie gambe, interamente senza veli, in una storia Instagram da far perdere la testa

Siamo in pieno autunno e le temperature iniziano a calare, fa freddo ma Diletta Leotta non lo sa e si mostra totalmente scosciata sul proprio profilo Instagram. La bella giornalista, arrivata ieri a Crotone per un breve soggiorno rilassante prima della gara, stamane ha postato una storia stesa sul letto dove si vedono le sue gambe scoperte ed un vassoio con la colazione a cui, però, quasi nessuno avrà fatto caso.

LEGGI ANCHE—> Diletta Leotta, il top è scollatissimo: “Una sorpresa per voi” – VIDEO

Diletta Leotta fa impazzire tutti

La Leotta sembra si trovi nella stanza di un albergo costruito a mo’ di nave e dalla finestra oblò si vede il mare, uno spettacolo magnifico che se la contende con quello delle gambe della giornalista. Ricordiamo che sarà a bordocampo per DAZN stasera in occasione della partita tra Crotone e Juventus.

CLICCA QUI PER VEDERE LA STORIA