Crotone-Juventus, streaming gratis: dove vedere il match in diretta

Tutto pronto per l’ultimo match del sabato di Serie A. Andiamo a vedere dove seguire Crotone-Juventus in streaming gratis.

Manca poco all’ultimo match del sabato di Serie A. Alle 20:45 allo stadio Ezio Scida il Crotone ospiterà la Juventus. I bianconeri avranno due esclusi importanti, Cristiano Ronaldo e Weston McKennie, entrambi out per Coronavirus. Andiamo quindi a vedere il momento delle due squadre in campo questa sera.

Da una parte troviamo i padroni di casa del Crotone, ancora a 0 punti ed al momento la squadra più debole di questa Serie A. Infatti dopo i primi tre match di campionato, i rossoblu hanno realizzato solamente 2 goal, subendone 10. Così la panchina di Giovanni Stroppa sembrerebbe essere già caldissima, con il tecnico chiamato a conquistare punti il prima possibile.

Ma davanti al Crotone si presenterà la Juventus, in cerca del decimo scudetto consecutivo. Le prime uscite dei bianconeri, però sono state poco convincenti. In tre partite la squadra allenata da Andrea Pirlo ha conquistato sette punti, con il pareggio contro la Roma e la vittoria a tavolino contro al Napoli. Proprio sull’ultimo match rimane incerto l’esito, visto che non è ancora definitiva la vittoria a tavolino, con la società azzurra che potrebbe presentare ben prest ricorso. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match.

Crotone-Juventus, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il match delle 20:45 tra Crotone e Juventus verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. La piattaforma di streaming tedesca, come sempre offrirà l’ultimo match del sabato sera, con ampio pre-partita ed ultimissime da bordocampo.

Come sempre Dazn sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.

Per tutti i nuovi abbonati, sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito offerto da Dazn. Nel mese di prova sono compresi anche tutti i match di Serie A. Basterà registrarsi con i propri dati ed il gioco è fatto. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.

