Covid-19, nuovo contagio in Vaticano: è nella residenza del Papa. Un altro caso a Santa Marta che ha fatto scattare l’allarme anche per il Pontefice

Come spesso ricordato nel corso di questi mesi il coronavirus è assolutamente democratico perchè colpisce ogni fascia sociale. Dai personaggi famosi dello sport, ai politici, ai vip dello show-business, fino purtroppo ai comuni mortali. Anche le istituzioni religiose non fanno eccezione, con il Vaticano che sta registrando nuovi contagi proprio negli ultimi giorni. E’ notizia di oggi un positivo proprio a Santa Marta, la residenza del Pontefice, divenuta famosa proprio durante il lockdown per le messe mattutine celebrate da Papa Francesco.

A riferire il nuovo caso di infezione è stata la stessa sala stampa del Vaticano, tramite il direttore Matteo Bruni.

“Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, e ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stati Uniti-Vaticano, è scontro dopo le parole di Pompeo

Covid-19, nuovo contagio in Vaticano: un positivo a Santa Marta

Il direttore della salta stampa vaticana, Matteo Bruni, prosegue: “Si continuano a osservare le disposizioni emanate dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e la salute di tutti i residenti della Domus viene tenuta costantemente sotto monitoraggio“.

Riguardo ai contagi degli scorsi giorni sottolinea: “Si tratta di undici Guardie svizzere che operano in Vaticano e che sono state prontamente messe in isolamento“.

Papa Francesco è scrupolosamente tenuto lontano da possibilità di infezione essendo una delle persone maggiormente a rischio. Un protocollo molto rigido che dovrebbe preservarlo anche in questi periodi più complessi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaticano, caso Becciu: arrestata la manager Cecilia Marogna