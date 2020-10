Covid-19, Confcommercio: “Secondo lockdown? Da evitare a tutti i costi”

Covid-19, il Confcommercio è intervenuto in merito all’ipotesi di un possibile secondo lockdown, lanciando l’allarme

Soprattutto negli ultimi giorni, anche l’Italia sta vivendo un picco nel numero di contagi da Covid-19 parecchio preoccupante. Il governo ha emanato un nuovo Dpcm con misure ancor più restrittive di quelle già in vigore, ma potrebbe non bastare. Nella giornata di oggi, il ministro Speranza si incontrerà col Comitato tecnico scientifico per discutere di eventuali nuove strette.

Tra le tante ipotesi di cui si parla, c’è anche quella – ancora remota al momento – di un possibile secondo lockdown. A tal proposito, è intervenuto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e ha lanciato l’allarme. “Con questa nuova ondata di emergenza sanitaria, le decine di migliaia di imprese in Italia sono ancora più a rischio” le parole riportate da Adnkronos: “I coprifuochi e le chiusure anticipate di pubblici esercizi non stanno facendo altro che aumentare l’incertezza“.

Covid-19, Confcommercio: “Secondo lockdown da evitare ad ogni costo”

L’Italia è sempre più a rischio a causa dell’emergenza Covid-19. I numeri sono tornati ad essere preoccupanti, e si parla con sempre più insistenza di nuove strette per rallentare la curva dei contagi. A tal proposito, è intervenuto il presidente del Confcommercio Carlo Sangalli. “Delle misure efficaci anti Covid sono al momento prioritarie. Ma con un’economia che già è in ginocchio, un secondo lockdown è assolutamente da evitare“ le sue parole.

“Ci sono decine di migliaia di imprese in difficoltà, il Governo deve sostenere con indennizzi più consistenti e sopratutto più veloci” ha continuato Sangalli, aggiungendo come: “Ci sono rischi gravissimi. Se continuiamo così, a fine anno dovremo fare i conti con conseguenze molto pesanti per l’occupazione“.

