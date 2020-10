Covid-19, altra infezione importante a livello politico. Questa volta tocca al governo austriaco, il quale ha visto positivo il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg

Il Covid-19 è arrivato anche nei piani alti del governo austriaco. Alexander Schallenberg, ministro degli Esteri, è infatti risultato contagiato ed è già in isolamento presso la propria abitazione. “Finora non ha sintomi”, ha riferito un portavoce del ministero come riportato dall’agenzia di stampa APA.

Covid-19, positivo anche il ministro

Secondo quanto riferisce la stessa, il politico avrebbe potuto contrarre l’infezione durante il Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea di lunedì scorso in Lussemburgo. Tamponi di massa, intanto, per chiunque sia stato in contatto con lui nelle ultime ore. Lo staff del ministro è invece in quarantena fiduciaria.

“Ieri il ministro delle relazioni estere, Alexander Schallenberg, è risultato positivo e tutti coloro che sono stati in contatto stretto con lui ora si stanno sottoponendo al test e sono in quarantena domiciliare. Gli auguro una rapida guarigione”, ha twittato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz.

L’Austria al momento conta più di 61 mila positivi nell’intero territorio nazionale, per un dato relativamente contenuto di ‘soli’ 882 deceduti. Numeri gravi ma sicuramente non equiparabili ai dati drammatici registrati in altre nazioni europee, tra cui anche l’Italia stessa che conta attualmente quasi 36.500 vittime complessive.

