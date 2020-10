Calciomercato Juventus, Sarri rescinde: pronta una nuova panchina

Calciomercato Juventus | Il tecnico Maurizio Sarri, esonerato in estate, ha rescisso con i bianconeri ed è pronto per un nuovo club

Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus in estate dopo averla guidata per una sola stagione tra alti e bassi, ma comunque portando a casa la vittoria dello Scudetto. Il tecnico ha appena rescisso con i bianconeri ed è pronto ad approdare su una nuova panchina. E’ ben noto che la posizione di Fonseca alla Roma non sia ben salda ed in ottica giallorossa orbitano ben due nomi: in primis quello di Allegri e poi quello di Sarri. Secondo quanto riferito dai colleghi di Calciomercato.it, l’allenatore di Figline avrebbe dato la propria disponibilità ad andare alla Roma attraverso suoi intermediari che avrebbero avvertito Fienga.

In vista della prossima stagione, la Juventus vuole ringiovanire la rosa un po’ in tutti i reparti. Secondo quanto riferito da Tuttosport, a centrocampo il primo obiettivo è Houssem Aouar del Lione. Già in estate la Juve ci aveva provato, ma senza riuscire nell’intento di portarlo a Torino. I rapporti tra i due club restano, però, ottimi e nella prossima finestra di mercato l’operazione potrebbe concretizzarsi. La cifra chiesta dai francesi è molto alta, si aggira intorno ai 70 milioni di euro. Su di lui, comunque, c’è anche la concorrenza dell’Arsenal. Il possibile arrivo di Aouar non complicherebbe quello di Pogba che non vuole rinnovare con lo United e che potrebbe a gennaio firmare a parametro zero.

