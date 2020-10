Brasile, ragazzo di 22 anni dà fuoco e uccide un giovane prete. Il responsabile ha confessato l’accaduto alla polizia

Un terribile fatto di cronaca arriva direttamente dal Brasile e più precisamente dallo Stato di Minas Gerais. Un giovane di 22 anni ha confessato alla polizia di aver ucciso il prete 36enne, Padre Adriano da Silva Barros. Il religioso era scomparso martedì 13 ottobre e il corpo è stato trovato carbonizzato nella zona rurale di Manhumirim, mercoledì notte. Il ragazzo è stato arrestato dalla Polizia Militare dopo che un testimone lo aveva identificato vicino al luogo del delitto.

Secondo quanto riferito dal capo delegato regionale, Carlos Roberto Souza da Silva, il ragazzo: “Ha detto di aver ucciso il prete durante una discussione, quando ha cercato di estorcergli una certa somma di denaro. A quanto pare i due avevano una relazione d’amore e il 22enne avrebbe ricattato il prelato per non svelarla“.

Tuttavia, la Polizia Civile tratta il crimine come una rapina, perché gli effetti personali del parroco, come il cellulare, il portafoglio e la macchina, sono scomparsi. Sempre secondo il delegato, il ragazzo ha riferito di aver commesso l’atto da solo, ma le indagini indicano il coinvolgimento di due o più persone che lo avrebbero aiutato nell’omicidio e cancellato le prove del delitto.

L’ispettore capo Carlos Roberto ha aggiunto: “Dal momento in cui l’estorsione è stata negata, potrebbe esserci stata resistenza, un tentativo di fuga e poi la vittima sarebbe stata uccisa per non avvisare le autorità”.

Uno degli altri due sospetti è già stato fermato e sottoposto ad interrogatorio.

