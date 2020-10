Argentina, donna malata di cancro in ospedale: le amiche per salutarla affittano una gru. Da due mesi non potevano vederla a causa delle restrizioni per il Covid

Un bellissimo gesto di amicizia nei confronti una donna malata di cancro è stato compiuto a La Plata, in Argentina. Un gruppo di amiche ha noleggiato una gru per “visitare” la loro sfortunata compagna ricoverata in ospedale da diversi mesi.

A causa della pandemia di coronavirus le visite sono state limitate e, sebbene gli amici rimangano in contatto con Gabriela (la 52enne in questione), tramite videochiamate, le ragazze volevano fare qualcosa di speciale.

Hanno fatto posizionare la gru sotto la finestra della sua camera da letto al Fleming Hospital e l’hanno sorpresa con una bella iniezione di fiducia in vista della dura battaglia contro il brutto male che l’aspetta.

Argentina, donna malata di cancro in ospedale: le amiche affittano una gru per visitarla

Le 12 donne, che hanno portato con sè palloncini e striscioni degni di una curva da stadio, sono tutte amiche da più di 10 anni, essendosi conosciute attraverso un gruppo sportivo di La Plata.

“L’idea è nata dalla necessità di farle visita, l’isolamento si stava allungando. Abbiamo condiviso e passato molto tempo insieme. Apparteniamo a un gruppo che corre e ci manca molto“, ha detto Patricia, una delle amiche in un’intervista a Telefé.

Da quando la pandemia di coronavirus è stata dichiarata in Argentina, le visite alle persone ricoverate negli ospedali sono state limitate al massimo. Sono esenti solo le persone che partoriscono, che possono accogliere il proprio partner, e i malati terminali. Nel qual caso esiste un protocollo speciale per le famiglie al seguito. Al resto delle persone ricoverate nello stabilimento è vietata la visita per cercare di contenere il più possibile la curva di contagio nel Paese sudamericano, arrivato a quasi un milione di casi da febbraio.

Un grupo de amigas de La Plata (Argentina) alquiló una grúa para ver, aunque sea de lejos, a Gabriela, su amiga desde hace 12 años, que lucha contra el cáncer en el Fleming.

No hay barreras ni confinamiento que pueda con una verdadera amistad. pic.twitter.com/9D28QZF9Mg — Ibon Pérez (@ibonpereztv) October 11, 2020

