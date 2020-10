Whatsapp, arriva la chat diretta con il servizio clienti: i dettagli

In arrivo su Whatsapp anche la chat diretta con il servizio clienti: i dettagli della funzione presente con il nuovo aggiornamento dell’app

L’ultima beta di Whatsapp, resa disponibile circa due settimane fa ai tester, è arrivata finalmente a tutti i dispositivi Android nella versione 2.20.202.7. Le novità non pare siano molte, ma dovrebbero essere sostanziali. Una di queste dovrebbe essere il supporto clienti direttamente attraverso l’app. Di solito, infatti, il servizio è disponibile tramite mail ufficiale [email protected] Una volta inviato il messaggio, spesso, si ricevono risposte automatiche e non concrete. Per questo gli sviluppatori dell’app hanno deciso di realizzare una funziona dedicata per permettere agli utenti di contattare il supporto direttamente andando nella sezione delle Impostazioni.

Whatsapp, come funziona la chiamata al supporto clienti

Secondo quanto riportato dai colleghi di Wabetainfo, sarà presente una schermata dedicata con la voce ‘Contattaci’. Da lì si potranno condividere i dettagli del problema ed anche i dettagli tecnici dello smartphone utilizzato. Dopo aver premuto ‘invia’, il messaggio sarà recapitato al supporto tecnico che successivamente risponderà tramite chat. Una volta risolto il problema, questa verrà chiusa automaticamente.

Attualmente la funzione è ancora in fase di sviluppo ed anche se annunciata, servirà un altro po’ di tempo per il rilascio ufficiale. Con essa, potrebbe giungere anche la funzione di Ricerca Avanzata.

