Veronica Franco non ce l’ha fatta: commosse tutti a “Tu si que vales”

Veronica Franco purtroppo è morta. La 19enne, talento della musica diventata nota grazie a ‘Tu si che vales’, si è spenta dopo una lunga battaglia contro la leucemia.

Veronica Franco non ce l’ha fatta. La ragazza di soli 19 anni, talento della musica diventata nota mesi fa grazie a ‘Tu si che vales’, è morta quest’oggi dopo una lunga battaglia con la leucemia. Lo scorso settembre, sul palco del programma di Canale 5, l’adolescente emozionò l’intera Italia prima raccontando la sua storia e poi esibendosi col brano ‘Hallelujah’ dalla sua sedie a rotelle.

Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita.La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore Ti voglio Bene Veronica Pubblicato da Vanni Oddera su Giovedì 15 ottobre 2020

Veronica Franco purtroppo non ce l’ha fatta

“Mi chiamo Veronica e ho 19 anni. Sono sulla sedia perché dopo la leucemia diagnosticata nel 2018 e dopo il trapianto ho avuto dei problemi con la chemioterapia e sono rimasta praticamente paralizzata dal collo in giù. Per fortuna è una cosa che si può riprendere perché riguarda i nervi. Serve tanta terapie e tante cure, non è ancora finito perché ho avuto un rigetto del trapianto e di fegato. Speriamo bene…”. Fu con queste parole che si presentò la ragazza lasciando in lacrime pubblico.

Potrebbe interessarti anche —-> Verona, bimbo abbandonato: rintracciati e denunciati i genitori

Dopo una lotta durata due anni, purtroppo oggi ha desistito. A ricordarla è stato anche Vanni Oddera, biker e mototerapista. Fu proprio quest’ultimo a portarla sul palcoscenico di Roma dopo averla incontrata in un ospedale in cui era ricoverata. “Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita”, esordisce l’atleta.

Poi il messaggio continua così: “La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore. Ti voglio Bene Veronica”.

Leggi anche —-> Vicenza, trova 35mila euro in un cassetto: il gesto nobile