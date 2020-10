In Utah, un uomo ha deciso di filmarsi mentre veniva inseguito da un puma. Era un escursionista che aveva deciso di fare una passeggiata nello Slate Canyon.

Di sicuro, lo statunitense Kyle Burgess non si aspettava certo che la sua passeggiata potesse trasformarsi in un’esperienza che speriamo possa non capitargli mai più nella vita. L’uomo si era recato quella mattina al parco dello Slate Canyon che si trova nello Utah. Durante la sua escursione a un certo punto si è imbattuto in dei quattro cuccioli di gatti che lo hanno colpito per la loro tenerezza. E così, ha deciso di prendere il cellulare per filmarli e fare una simpatica storia su Instagram. Ma mentre li stava riprendendo con il suo smartphone, ecco che dal nulla è apparso un puma. Una scena che avrebbe fatto atterrire anche il cuore più impavido. L’animale è sbucato fuori da un bosco lì vicino e ha iniziato a inseguire l’uomo che è stato costretto a darsi alla fuga.

Si filma mentre viene inseguito da un puma: il video spopola sul web

Nonostante questo però, Kyle ha deciso che poteva comunque riprendere la scena continuando a camminare all’indietro. E così, quasi come se ci si trovasse di fronte al più classico dei film horror moderni, ne è uscito fuori un filmato di sei minuti della sua fuga da questo pericoloso animale. Naturalmente, il filmato ha avuto un successo enorme sul web, con oltre tre milioni di visualizzazioni. Nel video, oltre alla comparsa del puma si notano anche tutte le imprecazione di Kyle, che si sarà probabilmente insultato da solo per non aver lasciato in pace quei gattini che gli sembravano così carini. Per fortuna, la vicenda è finita per il meglio e l’uomo è riuscito a seminare il Puma che evidentemente non aveva intenzione di attaccarlo. Di sicuro, si è preso uno spavento che ricorderà per il resto della sua vita.

