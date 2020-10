Playstation 5, gli accessori potrebbero arrivare prima della console

Secondo alcuni siti dedicati, gli accessori della nuova Playstation 5 potrebbero arrivare sul mercato prima della console stessa.

Spuntano nuove indiscrezioni sulla nuovissima Playstation 5, in uscita il prossimo 12 novembre in Usa e Giappone ed il prossimo 19 novembre in Europa. Secondo diversi utenti di Twitter, Sony potrebbe consegnare gli accessori di PS5 diversi giorni prima rispetto alla data di lancio della console. Infatti tutti gli oggetti del brand Playstation 5 potrebbero arrivare nella casa degli appassionati a partire dal 30 ottobre.

La conferma è arrivata via mail a tutti i giocatori del Regno Unito, degli Usa e di diverse parti di Europa. Infatti l’intero catalogo di accessori di PS5 potranno arrivare prima della console. Sono diversi gli oggetti del desiderio dei videogiocatori Sony, tra cui le cuffie Pulse 3D e l’innovativo console Dual Sense. L’acquisto di tutti gli accessori potrà avvenire sia attraverso gli store online di Sony, sia nei negozi di indipendenti.

Playstation 5, arriva la conferma di Sony: accessori in vendita dal 30 ottobre

Come abbiamo anticipato, la conferma è arrivata dalla stessa Sony. Infatti la casa videoludica giapponese ha sorpreso gli utenti, mandando una mail di conferma nelle caselle degli utenti. Infatti Sony ha annunciato l’uscita degli accessori in anteprima a partire dal 30 ottobre. Una mossa di marketing che potrebbe risultare vincente, con gli utenti pronti ad acquistare anche un controller extra prima dell’acquisto della console.

Mentre invece Sony Italia ha ricordato che i giochi saranno disponibili solamente a partire dal 12 novembre, a differenza degli accessori che arriveranno prima anche nei negozi indipendenti. L’impressione che si ha dagli esperi di mercato è che Playstation abbia difficoltà a reperire e distribuire un numero di console sufficiente a rispondere alla domanda. Con questa mossa, Sony cercherà di non lasciare a mani vuote gli appassionati alla data di lancio.

L.P.

