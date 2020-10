Orrore in Francia, decapitato in strada: sospetto terrorismo

Orrore in Francia, un professore è morto oggi decapitato in strada da un altro uomo. Le prime indagini portano alla pista del terrorismo

La Francia nel pomeriggio di oggi è piombata di nuigo nell’incubo del terrorismo di matrice religiosa. A Conflans Sainte-Honorine, comune a circa un’ora da Pasrigi, un uomo è stato brutalmente ucciso per strada accanto a una scuola.

Secondo le prima testimonianze l’assassino sarebbe un 48enne di origine algerina e mentre brandiva il coltello avrebbe gridato “Allah Akhbar“. L’assalitore è scappato a piedi verso un comune vicino e quando è stato raggiunto dagli agenti, ha rifiutato di arrendersi continuando ad agitare il coltello. Così gli agenti dopo avergli intimato l’alt lo hanno ucciso sparandogli diversi colpi.

#BreakingNews Horreur absolue Un Professeur décapité #ConflansSaintHonorine le parquet antiterroriste saisi Le #Djihad est bien présent en #France pour imposer la Charia #ReveillezVous 🚨Le Terroriste #Islamiste serait un Tchétchéne abattu à #Eragnyhttps://t.co/7ZG8IKueDu — La Fouine #FrançaisReveillezVous 🇫🇷 (@BBR4369) October 16, 2020

Francia, decapitato in strada: sale la tensione dopo il recente attentanto davanti all’ex sede di Charlie Hebdo

Come ha confermato una fonte della polizia all’Agenzia France Presse, l’uomo assassinato era un insegnante di storia nel vicino collegio Bois d’Aulne. Pare che nei giorni scorsi avesse mostrato in aule alcune caricature di Maometto durante una lezione. Per questo qli investigatori stanno seguendo le tracce di un attacco per vendetta.

.Secondo la fonte, è stata aperta un’indagine per “omicidio in connessione con un’impresa terroristica” e associazione criminale terroristica criminale”. La vicenda è passata subito alla procura anti-terrorismo e l’atmosfera in Francia resta tesa.

Venerdì 25 settembre un altro attentato era stato compiuto da un islamista che aveva ferito a colpi di mannaia due persone. Semplicemente stavano fumando per strada davanti agli ex locali della redazione di Charlie Hebdo, a Parigi. Intanto il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, cher era in viaggio in Marocco ha deciso di tornare immediatamente a Parigi.