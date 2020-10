Meteo, altra giornata di piogge: ciclone ancora in azione

Secondo le previsioni meteo, durante la gioranta odierna avremo ancora piogge, tanto vento e neve sull vette alpine ed appenniniche.

Sulla penisola italiana, in queste ore, un severo ciclone è in piena circolazione e sta portando con sè tantissimo maltempo, con piogge, tanti venti e neve sulle vette delle Alpi e dell’Appennino. Cossì con un ciclone in azione, anche durante questo venerdì i veri protagonisti delle previsioni meteo saranno le piogge.

Infatti il motivo di tutto ciò è un vortice di bassa pressione, alimentato da aria fresca del Nord Europa. Questo vortice, al momento, è sulla penisola italiana ma ben presto si sposterà verso Est, coinvolgendo Slovenia, Austria e Ungheria. L’uscita di scena del vortice ciclonico permetteà all’Italia di vivere un weekend con un clima migliore rispetto agli ultimi giorni, ma soprattutto con il ritorno di sole e temperature più miti. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà nelle prossime ore sulla penisola italiana.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Chioggia, tromba d’aria a Sottomarina: ingenti danni

Meteo, ancora piogge in questo venerdì: ciclone in atto

Anche questo venerdì vedrà l’Italia coinvolta in una situazione meteo particolare, con piogge che continueranno a bagnare la penisola. Infatti stando alle previsioni avremo, ancora una volta, piogge sparse su tutto il territorio italiano a causa di un vortice ciclonico in movimento verso Est. Tutto ciò continuerà in attesa di miglioramenti, che avverranno solamente quanto il vortice ciclonico avrà completato il suo movimento verso le zone orientali. Andiamo adesso a vedere cosa succederà sui tre settori principali, nelle prossime 24 ore.

Sulle regioni del Nord Italia, già dal mattino, avremo molte nubi che andranno poi a diradarsi con l’avanzare delle ore. Durante questo venerdì avremo notevoli miglioramenti, anche se alcune piogge locali continueranno a bagnare le nuvole di Lombardia e Veneto. Le temperature risulteranno stabili ed in lieve ripresa, con massime che andranno dai 14 ai 17 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo ancora una marcata instabilità. Infatti piogge e temporali continueranno a coinvolgere Lazio ed Umbria, con nevicate sulle vette dell’Appennino a partire dai 1500 metri. Qualche pioggia locale bagnerà parzialmente anche la Toscana e l’Emilia Romagna. Mentre invece risulterà più asciutto su Abruzzo e parte della Sardegna. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra i 15 e 19 gradi.

Infine, anche sulle regioni del Sud Italia resiste una lieve instabilità, infatti alcune piogge continueranno a colpire la Campania ed il Salento, due zone in allerta meteo di colore giallo come stabilito dalla Protezione Civile. Altrove, invece, migliora sensibilmente con l’arrivo di una giornata di sole. Le temperature anche qui risulteranno stazionarie, con massime che oscilleranno dai 18 ai 22 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid-19, De Luca ferma la Campania: scuole chiuse e stop asporto

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !