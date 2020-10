Lentini, nascondeva esplosivo all’interno del garage: un arresto

A Lentini la polizia ha scoperto che un uomo nascondeva all’interno del suo garage una cartuccia di esplosivo. L’uomo si trova agli arresti domiciliari.

Gli Agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica sicurezza di Lentini hanno eseguito nella giornata di ieri un arresto nei confronti di una persona del luogo di nome Alfio Caramella. L’uomo ha 44 anni ed è accusato di detenzione illegale di esplosivo. Dopo una lunga indagine, gli investigatori hanno ritenuto di avere prove sufficienti per ritenere che Caramella conservasse all’interno del proprio garage armi ed esplosivi. A quel punto è scattato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. Gli inquirenti hanno trovato al suo interno, nascosta sopra l’architrave d’ingresso del garage, una cartuccia da esplosivo, modello “Premex 300” del peso di 130 grammi. La cartuccia in questione è classificata dallo stato materiale esplosivo molto pericoloso. E d’altronde è per questo motivo che l’uomo lo aveva nascosto con così tanta cura. Caramella si trova adesso agli arresti domiciliari.

