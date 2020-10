Forza Italia, la Gelmini positiva al Covid-19: “Sto bene”

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia, ha annunciato la positività al Covid-19 tramite il proprio profilo Facebook

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia e consigliere comunale di Milano, ha annunciato tramite il proprio Facebook la positività al Covid-19. La donna, nel suo post ha rivelato che era in programma un volo per Cosenza per dare un ultimo saluto a Jole Santelli, ma la scoperta del contagio l’ha obbligata a disdire tutto. Rassicura però gli italiani di star bene, in quanto per ora risulta essere asintomatica.

Non solo la Gelmini, tutti i politici positivi al Covid

Non solo la Gelmini, sono diversi i politici attualmente positivi al coronavirus. Tra questi anche il capogabinetto del leader del Pd, Luca Zingaretti. Tre deputati di Leu ed uno del Pd sono in isolamento fiduciario in attesa di risultati. Stiamo parlando di Guglielmo Epifani, Nicola Frantoianni, Nico Stumpo e Marco Minniti.

Ieri, intanto, è risultato positivo Luca Pastorino, di Leu, il deputato ligure di Liberi e Uguali uno dei segretari dell’Ufficio di Presidenza, l’organo di direzione politico-amministrativa di Montecitorio, presieduto da Roberto Fico. Positivi anche due senatori grillini, Francesco Mollame e Marco Croatti.

Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli. E invece… Pubblicato da Mariastella Gelmini su Venerdì 16 ottobre 2020

