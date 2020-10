Anche Fabrizio Corona è positivo al Covid-19: lo ha riferito il fotografo attraverso il proprio account Instagram. La notizia arriva insieme a un forte sfogo del 48enne catanese.

Anche Fabrizio Corona è positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex paparazzo con un video attraverso il proprio profilo Instagram. “Sono parecchi giorni che non parlo, sono incazzato nero per tutta una serie di ragioni e non volevo farlo altrimenti combinerei solo disastri. Però purtroppo ho fatto il tampone e sono risultato positivo: ho il coronavirus”, ha riferito il 46enne catanese.

Fabrizio Corona positivo al Covid-19

E a differenza di tanti altri casi, l’infezione non si è rivelata lieve e gestibile: “Ho avuto la febbre alta a 39 per tre giorni e stamattina mi sono svegliato con un forte mal di gola, ma sto bene. Lo comunico soprattutto per le persone che sono venute in contatto con me in questi giorni in tribunale, giornalisti e persone interne che devono sapere della mia positività e che non posso avvertire. Così anche loro potranno fare il tampone ed evitare altri contagi. Ora rispetterò la quarantena di 10 giorni ma non starò zitto, presto parlerò”.

E ancora: “Mi dispiace tantissimo per la famiglia dei miei avvocati, soprattutto per l’avvocato Chiesa che ha una situazione a casa molto particolare. Spero non succeda niente e gli faccio un in bocca al lupo. Mi dispiace soprattutto per la Mediolanum editori con cui avevo organizzato per domani un evento importantissimo e bellissimo che rimanderemo a settimana prossima ma ora non è momento”.

Infine la chiusura, dove Corona si dice più forte del fato ineluttabile e pronto a un ritorno in scena in grande stile: “E’ un po’ come la legge di Murphy: quando ti capita una cosa negativa, a catena ne arrivano altre mille che farebbero morire chiunque. Ma io non muoio, non l’ho mai fatto anche di fronte a cose peggiori. Mi solleverò presto, molto presto”.

