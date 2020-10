Oggi è la più amata e la più seguita sui social. È il sogno proibito di tantissimi uomini. Scopriamo di chi si tratta.

Da quello scatto sono passati un bel po’ di anni. Quella che allora era solo una bambina oggi è una donna di 56 anni. È uno dei volti più amati nel mondo della televisione e, oltre che ad essere un’attrice di successo è anche una delle donne più desiderate dal mondo maschile.

Ha sempre amato il mondo dello spettacolo e in modo particolare quello del cinema. Esordì come doppiatrice di Francesca Dellera nel 1989, mentre per un ruolo da protagonista bisogna attendere il 1993 quando recitò nella commedia Anche i commercialisti hanno un’anima al fianco di attori famosi come Enrico Montesano e Renato Pozzetto.

È stata protagonista anche di un film diventato un classico del nostro cinema che ha ricevuto il premio Oscar in qualità di miglior film straniero. Se ancora non avete capito chi è la protagonista della foto vi forniremo altri indizi nel paragrafo successivo.

È una famosa attrice e la più desiderata dagli uomini: la riconoscete?

La protagonista della foto è nata a Roma il 28 giugno 1964 da padre romano e da madre casertana. La bimba in foto è cresciuta a Fiano Romano ed ha frequentato il liceo classico Orazio di Roma.

Avendo un sogno nel cassetto, quello di diventare un’attrice, prova a entrare a far parte del Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Essendo stata rifiutata ha iniziato la sua gavetta cinematografica vestendo ruoli secondari. Nel 1993 recitando nella commedia Anche i commercialisti hanno un’anima ha inizio la sua carriera da attrice.

Fra i tanti film in cui ha recitato sono da ricordare alcuni cinepanettoni come Christmas in love, Natale a New York, Natale a Beverly Hills e Vacanze di Natale a Cortina.

È stata sposata con l’avvocato Andrea Perone dal 2003 al 2005, mentre dal 2011 è sposata con il manager Flavio Cattaneo. Stiamo parlando della bellissima Sabrina Ferilli che il sabato sera è protagonista nello show televisivo Tu Si Que Vales.

