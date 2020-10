Covid, nuovo record di contagi in Germania: 7.334 casi in 24 ore

Il Covid-19 continua a diffondersi anche in Germania. Infatti l’Istituto Koch ha rilevato 7.334 positività in solamente 24 ore.

Il mese di ottobre, con molte probabilità, è il peggiore dall’inizio dell’anno per quanto riguarda la diffusione di casi da Coronavirus. Infatti la situazione Covid-19 sembra peggiorare anche in paesi che si erano difesi bene dalla pandemia, con prima l’Italia e poi la Germania che hanno visto un’impennata improvvisa di contagi. Una situazione che rischia di far collassare nuovamente gli ospedali.

E’ proprio il caso italiano, dove lentamente stanno diminuendo i posti in terapia intensiva, con il Governo che ha corso ai ripari con nuove misure restrittive. Le stesse limitazioni, che molto probabilmente saranno implementate ancHe in Germania. Infatti negli ultimi giorni, l’Istituto Koch adibito per la rilevazione delle positività, ha evidenziato un aumento esponenziale dei nuovi casi da Covid-19. Andiamo quindi a vedere tutti i dati riportati dall’Istituto tedesco.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, il vaccino della Cina da virus inattivato: “Sicuro e induce anticorpi”

Covid, aumentano i casi in Germania: nuovo record giornaliero

Il bollettino giornaliero dell’Istituto Koch ha evidenziato come, anche la Germania, sia in piena emergenza sanitaria da Covid-19. Infatti in solamente 24 ore, l’Istituto ha rilevato ben 7.334 nuovi casi di coronavirus, un vero e proprio record per il paese governato da Angela Merkel. Allo stesso tempo aumentano anche i decessi, con un aumento di 24 unità.

Dall’inizio della pandemia, in Germania si contano un totale di 348.557 contagi, con ben 9.734 vittime. Nella giornata sono aumentati anche i pazienti in terapia intensiva, che adesso ammontano a 655, di cui 239 che necessitano di supporto respiratorio. Ad oggi, invece, i pazienti che sono riusciti a sconfiggere il virus sono ben 287.600.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Usa 2020, scontro televisivo tra Trump e Biden: è il primo duello a distanza

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !