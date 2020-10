Covid-19, EMA: “Vaccino entro primavera, ma la pandemia non finirà”. L’Agenzia europea del farmaco è sicura che ci vorrà almeno un anno per azzerare il virus

Con il rialzo dei contagi di coronavirus l’attenzione di tutto il mondo è incentrata sull’arrivo del vaccino. La cura per uscire fuori dall’incubo e permetterci di tornare finalmente alla normalità sociale. Se in Russia stanno già somministrando le prime dosi ai pazienti, gli Stati Uniti e la Cina si dicono pronti a breve per una diffusione di massa tra la popolazione. Entro la fine dell’anno le tre superpotenze sono fiduciose di aver coperto almeno la metà dei propri abitanti, neutralizzando l’emergenza. Non è dello stesso avviso, al momento, l’EMA (Agenzia europea del farmaco). Secondo quanto dichiarato dal direttore esecutivo Guido Rasi, intervistato durante la trasmissione “Buongiorno” su Sky Tg24, la strada sarà ancora lunga.

“L’arrivo del vaccino è l’inizio della fine della pandemia di Covid-19, ma non scriverà la parola fine su questa storia“.

“Significa che, dopo un anno che abbiamo a disposizione il vaccino, vedremo la pandemia diminuire in maniera importante“.

Il grande interrogativo riguarda l’effetto del vaccino sulla nostra quotidianità. Ovvero se con la cura potremmo finalmente tornare a girare senza mascherine e senza preoccuparsi di assembramenti e socializzazione.

Rasi è categorico a riguardo: “Inizialmente direi di no. Si potrà fare a meno del distanziamento e delle mascherine solo quando avremo l’effettiva resa del vaccino. Ci vorranno almeno 6 mesi dall’inizio della somministrazione per arrivare a quella condizione“.

“E’ molto difficile, quasi impossibile, avere il vaccino entro al fine del 2020. Direi che l’anno del vaccino sarà il 2021“.

Il direttore esecutivo dell’EMA poi aggiunge: “E’ auspicabile e molto probabile che ci saranno più vaccini, è quello a cui stiamo lavorando. Ne abbiamo già due in fase 3 e probabilmente la prossima settimana ne arriverà un terzo. Si sta andando veloci“.

Poi sulle tempistiche: “Se tutto va bene le fasce più a rischio della popolazione potranno averlo entro la primavera del 2021. Ma per rifornire tutti quanti ci vorrà almeno un anno intero. La fine della pandemia non avverrà prima del 2022“.

