Roberto Speranza ha rilasciato alcune dichiarazioni sul difficile momento che sta vivendo il paese a causa della pandemia di coronavirus.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha rilasciato ai giornalisti alcune dichiarazioni sul difficile momento che sta attraversando il nostro paese a causa della pandemia di coronavirus, a margine di un incontro a cui ha presenziato a Fiorenzuola D’Arda. Speranza ha affermato che “Nessuna decisione è stata assunta in questo momento. Leggo un’abbondanza di indiscrezioni, ma noi siamo qui e analizziamo tutti i dati, ci confrontiamo con le Regioni. Non inseguiamo le indiscrezioni. C’è un problema serio, non dobbiamo nasconderlo ma ci sono istituzioni, scienziati che stanno lavorando. Facciamo le cose per bene”.

Coronavirus, le dichiarazioni del governatore della Lombardia

L’incremento dei contagi delle ultime settimane continua infatti ad alzare il livello di allerta all’interno del governo. E lo stesso premier Conte non si è più sentito di escludere la possibilità che si possa decidere di fare un nuovo lockdown, in particolar modo durante il periodo natalizio. E la regione più colpita dal virus continua ad essere la Lombardia. Intervistato nella giornata di ieri da SkyTg24, il governatore Fontana ha dichiarato che per quanto riguarda l’incremento dei contagi “va analizzata la percentuale tra tamponi ed infettati, che più o meno è sempre la stessa. Numeri più alti perché sono stati fatti più test. Invito ancora una volta a tenere comportamenti in linea con con le misure adottate“.

