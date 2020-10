Conte duro sulla Campania: “Chiudere le scuole non è la soluzione”

Il premier Giuseppe Conte contro la decisione di chiudere le scuole in Campania. Per il presidente del Consiglio non è la soluzione migliore.

Torna a parlare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Infatti il premier si è pronunciato sulla chiusura delle scuole in Campania, etichettandola come misura estrema. Per Conte chiudere le scuole non è la migliore soluzione. Il premier, impegnato nella prima giornata del Consiglio Europeo a Bruxelles, aveva dettato le linee guida con il nuovo Dpcm, dando via libera alle regioni di prendere misure restrittive più dure.

Il via libera è stato preso a balzo dallo “sceriffo” Vincenzo De Luca. Il vulcanico governatore della Campania ha già messo in lockdown il comune di Arzano, dopo il focolaio che si è sviluppato negli ultimi giorni. Mentre invece, nella giornata di ieri, dopo i 1.127 casi di positività ha deciso anche di chiudere le scuole. La decisione drastica di De Luca non è andata a genio nè al ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nè al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Conte contro la decisione della Campania: “Curva di contagio molto bassa nelle scuole”

Durante la sua intervista Conte ha giustificato le sue parole affermando che il governo ha lavorato molto per la riapertura. A testimoniare l’impegno del capo di stato è la bassa curva dei contagi negli istituti scolastici, e che ogni anno ci sono criticità in ambiente scolastico, indipendentemente dalla curva del contagio.

Inoltre Conte sostiene di aver parlato con De Luca, riferendo al governatore: “Chiudere di blocco tutte le scuole è una soluzione che sembra a portata di mano, molto facile, ma anche dal punto di vista dei segnali che diamo, non è il miglior segnale che stiamo dando“.

Infine il premier italiano ha concluso proponendo maggior dialogo con le istituzioni territoriali, specialmente con sindaci e governatori, ricordando che la maggior forza che si può ottenere da questa situazione può arrivare dalla collaborazione. Giuseppe Conte ha poi ricordato che non prevede nessun lockdown nemmeno a Milano, dove sono aumentati nuovamente i contagi.

